Google отказывается от контракта с Пентагоном, а американских стартап Dopamine Labs предлагает создателям приложений программировать поведение пользователей. Подробности – в программе Вести.net.

Google после продолжительного скандала отказывается от контракта с Пентагоном. Как сообщают со ссылкой на собственные источники сразу несколько влиятельных американских СМИ, техногигант не будет продлевать контракт с военными из-за протестов собственных сотрудников.Речь идет о проекте Maven, работы по нему Google и Пентагон ведут с апреля 2017 года, а его цель – использование технологий машинного обучения Google для анализа кадров с американских военных дронов.А теперь к другим новостям. Американских стартап предлагает создателям приложений программировать поведение пользователей. Как пишет Financial Times, небольшая компания Dopamine Labs разработала нейросеть, которая анализирует приложения клиентов и позволяет перестроить их так, чтобы повысить вовлеченность пользователей. Подробности – в программе 33Live.Runet.