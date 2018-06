Исполнительный вице-президент General Motors Марк Реусс попал в аварию перед стартом второго Гран-при Детройта Verizon IndyCar, вынудив организаторов перенести начало гонки. Неожиданное ДТП попало в объектив камеры.

Исполнительный вице-президент General Motors Марк Реусс попал в аварию перед стартом второго Гран-при Детройта Verizon IndyCar, вынудив организаторов перенести начало гонки, сообщает Washington Post. Неожиданное ДТП попало в объектив камеры.Let a celebrity drive the pace car, they said pic.twitter.com/V7oS6AfSvI— Timothy Burke (@bubbaprog) 3 июня 2018 г.Инцидент произошел вечером в воскресенье, 3 июня, во время прогревочного круга. Реусс находился за рулем пейс-кара Chevrolet Corvette ZR1 стоимостью около 123 тысяч долларов. На выходе из поворота он не справился с управлением, и машина врезалась в отбойник, после чего отлетела в сторону.Ни сам топ-менеджер GM, ни его пассажир — официальный представитель IndyCar Марк Сэнди — в аварии не пострадали, однако старт гонки пришлось отложить, чтобы убрать с трассы многочисленные обломки Chevrolet Corvette ZR1.WOW THE PACE CAR WRECKED! A big hit too! #detroitgp #indycarA GM employee was driving.... not @OriolServia pic.twitter.com/vvDyVeUYoe— Champweb (@champwebdotnet) 3 июня 2018 г.В итоге победу — первую с августа 2015 года — праздновал Райан Хантер-Рэй, вторым пришел победитель недавней гонки "500 миль Индианаполиса" Уилл Пауэр. Лидер чемпионата Александр Росси за семь кругов до финиша сошел с дистанции из-за пробитой покрышки.