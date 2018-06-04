Вице-премьер правительства России, член исполкома РФС Виталий Мутко посетил сборную страны, готовящуюся к чемпионату мира. Виталий Леонтьевич дал свою оценку окончательному составу сборной страны.

Вице-премьер правительства России, член исполкома РФС Виталий Мутко посетил сборную страны, готовящуюся к чемпионату мира. Виталий Леонтьевич дал свою оценку окончательному составу сборной страны."Что касается защитников – выбор сделан под ту тактику игры, под те возможности, что у нас есть. За всеми игроками мы смотрели. Надо прекратить возвращаться назад и рассуждать "кто был бы" и так далее. Есть состав, и сегодня он определен, давайте игроков поддерживать, давайте вдохнем в них уверенность, чтобы они не задрожали, когда 80 тысяч болельщиков запоют гимн. У нас в истории такое бывало, когда игрок выпадал на 10 минут, не зная, куда мяч из аута бросить. Здесь главное, чтобы все было нормально", – считает вице-премьер правительства"Во-первых, 23 игрока – это еще определиться надо. Есть выбор тренера, есть его видение, есть информация, которую не надо раскрывать. По каждому игроку решение индивидуальное. Все ребята в расширенном списке – будущее, Чалов – наше будущее. Но сейчас чемпионат мира. Всем дали знать, что на них рассчитывают. Это игроки будущей сборной, и здорово, что они появляются. Но надо завтра выходить и играть. Сейчас есть Федор Смолов и Артем Дзюба, Александр Кокорин – травмирован, есть Алексей Миранчук. Есть три нападающих, которые будут решать задачи на чемпионате мира", — продолжил Мутко.Виталий Мутко отметил, что не является сторонником привлечения в сборную натурализованных иностранцев. "Это не вопрос натурализации, чтобы сразу выдать ему паспорт и место в сборной страны. У нас нет пути через натурализацию делать сборную. Ко всем одинаковые требования. Сегодня ты им соответствуешь и попадаешь. Марио Фернандес играет, и он сегодня в сборной. И это вопрос с дивана. Есть много факторов: состояние здоровья, уровень. Только из-за того, что у человека паспорт, мы его вызывать не будем. Главный тренер отвечает за все", — приводит слова Мутко РИА Новости.