Название экспозиции - «Такие дела»

Название экспозиции - «Такие дела»Всех любителей живописи в Музейном центре «Палаты» ждет встреча с творчеством владимирского художника Михаила Марковича Рудника. Выставка «Такие дела» пройдет здесь с 6 июня по 19 августа. Официальное открытие выставки 6 июня в 14:00.Михаил Маркович Рудник – известный владимирский художник, член Творческого Союза художников России и Международного художественного фонда. Он с успехом выставляется на многочисленных выставках в России, странах Европы, Ближнего Востока и в США. В работах Михаила Рудника угадывается фирменная яркая стилистика владимирской школы живописи, и сам художник этого не отрицает. Однако сегодня можно с уверенностью говорить о том, что Михаил Рудник выработал свою собственную палитру, технику, философию и стал по-настоящему узнаваем.«Я люблю родные пейзажи! Как большинство художников. Их написал уже около тысячи, - раскрывает идею выставки Михаил Рудник. - Несколько лет назад увидел новые, необычные... Поразительные в масштабах и красках. Свалки! Ездил, смотрел, вникал. Огромная тема! А теперь и весьма популярной стала. Кто-то «наверху», наверное, обратил внимание на мои новые пейзажи... Я люблю людей. Портретов писал много. От младенцев и обнаженных красавиц до генералов и ужасно богатых знаменитостей. Но, увидев однажды компанию бомжей, под навесом пережидавших дождь, увлёкся темой. Вот это люди. Не «бедные», не «несчастные». Они красивые! Тружусь над отображением реального окружающего мира. Выставка несколько необычная даже для меня самого.Женщина преклонных лет как-то постояла, посмотрела одну из картин и ушла в слезах. Я был счастлив! Не люблю модных ныне понятий «социально-экологических». Просто выставка живописи. Вот такие дела... »Выставка «Такие дела» откроется 6 июня в 14:00 на 3 этаже МЦ «Палаты» и продлится до 19 августа.