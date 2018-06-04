Владимиро-Суздальский музей-заповедник теперь смогут посещать на специальных условиях участники Ассоциации ISIC (International student Identity Card), которая на днях стала новым партнером музея. Владельцы ..

Владимиро-Суздальский музей-заповедник теперь смогут посещать на специальных условиях участники Ассоциации ISIC (International student Identity Card), которая на днях стала новым партнером музея.Владельцы международных удостоверений «ISIC для студентов», «ITIC для молодежи» и «IYTC для учителей», всего более 5 млн. человек в мире, получат специальные скидки для посещения экспозиций и объектов музея во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, Муромцеве и Боголюбове.Сотрудничество с международной студенческой ассоциацией ISIC является продолжением системной работы музея по привлечению на музейные объекты молодого поколения.