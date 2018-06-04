Покорили голосом. Певчие владимирского Свято-Успенского собора победили в престижном международном конкурсе хоров, который проходил в Польше. На фестивале церковной музыки наши исполнители стали лучшими среди десятка номинантов. Сам духовной форум проводился в городе Белосток, куда съехались 30 хоров из 10 стран мира, в том числе из Белоруссии, Украины, России, Молдовы, Словакии и Болгарии. С владимирскими победителями встретилась Татьяна Данилова.

Покорили голосом. Певчие владимирского Свято-Успенского собора победили в престижном международном конкурсе хоров, который проходил в Польше. На фестивале церковной музыки наши исполнители стали лучшими среди десятка номинантов. Сам духовной форум проводился в городе Белосток, куда съехались 30 хоров из 10 стран мира, в том числе из Белоруссии, Украины, России, Молдовы, Словакии и Болгарии. С владимирскими победителями встретилась Татьяна Данилова.