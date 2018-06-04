Президент России Владимир Путин сделал неожиданное для западных политиков признание о планах Москвы по разобщению Евросоюза. Таких задач перед страной не стоит, подчеркнул он. Наоборот, страна заинтересована в процветающих соседях.

Президент России Владимир Путин сделал неожиданное для западных политиков признание о планах Москвы по разобщению Евросоюза. Таких задач перед страной не стоит, подчеркнул он. Наоборот, страна заинтересована в процветающих соседях.Западные политики привыкли обвинять Россию во всевозможных грехах. Одной из самых популярных претензий, традиционно остающейся без доказательств, являет то, что Москва, якобы, вмешивается во внутренние дела Евросоюза, стремясь разобщить европейские страны и сделать их слабее.В связи с этим для русофобски настроенной части европейской аудитории неожиданным оказалось заявление президента России Владимира Путина в эфире австрийского телеканала. "У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в ЕС. Наоборот, мы заинтересованы в едином и процветающем Евросоюзе, потому что он является нашим важнейшим торговым и экономическим партнером", – цитирует РИА Новости российского лидера.Этот фрагмент был показан в Австрии в эфире новостной программы. Полное интервью с президентом России выйдет вечером 4 июня. Сам Владимир Путин посетит Вену с рабочим визитом на следующий день.Отметим, как ни раз отмечали многочисленные эксперты, Евросоюз не сможет обеспечить свою экономическую, политическую и военную безопасность без сотрудничества с Россией. Все чаще слышны голоса европейских политиков, которые начинают соглашаться с такой постановкой вопроса. По их мнению, добрососедские отношения с Москвой пойдут на пользу не только Брюсселю, но и всем европейским столицам без исключения. Камнем преткновения тут служит позицию Вашингтона, который из-за океана пытается повлиять на обстановку в Европе.