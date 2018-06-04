Такое решение приняли депутаты горсовета

Такое решение приняли депутаты горсоветаВо Владимире детской школе искусств присвоили имя писателя Владимира Солоухина. Правда, он никогда не учился в этом учреждении.31 мая решение приняли депутаты городского совета. Школу переименовали по инициативе начальника управления культуры и туризма администрации, а также педагогов учреждения.Имя Солохуина во много связано с историей Владимирского края. Он учился школе №1, а после поступил в Механический техникум (сейчас - Владимирский авиамеханический колледж),Тем не менее, депутаты уверены, что факт переименования повлияет на патриотическое воспитание детей.