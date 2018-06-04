Движение приостановлено в связи с обрывом линии

Движение приостановлено в связи с обрывом линииДвижение троллейбусов во Владимире приостановлено в связи с обрывом линии электропередач, сообщают со ссылкой на диспетчера «Владимирпассажиртранса».Троллейбусы остановились на участках улиц, по которым проходят маршруты. Движение приостановлено в связи с обрывом линии на Всполье. Сообщается, что ходят только две машины на автономном ходу по маршруту №10.Сейчас специалисты восстанавливают линию электропередач, жителям города рекомендуется выбирать другие маршруты общественного транспорта.