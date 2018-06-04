Очевидец в Новороссийске снял на видео чудачества одного из водителей: мужчина остановил свой автомобиль и перекрыл им дорогу, в одних плавках выбежал из машины и отломал от нее спойлер, а затем, подразнив шофера одной из маршруток и побегав от него, забрался на крышу своего транспортного средства и отмахивался оторванной деталью от воображаемых врагов до приезда полиции.

В первый день лета одна из центральных улиц Новороссийска была частично перегорожена автомобилем ВАЗ, водитель которой выскочил из салона в одних плавках, начал дразнить шофера одной из маршруток и бегать от него.Когда это ему надоело, неадекватный мужчина отломал от своего автомобиля спойлер, а затем, еще немного побегав от водителя маршутки, забрался на крышу своей машины и отмахивался оторванной деталью от воображаемых врагов.Приехавшая на место происшествия полиция прекратила шоу, задержала хулигана и отправила его автомобиль на штрафную стоянку. Нарушитель отказался от медицинского освидетельствования, однако ему это никак не помогло: суд назначил дебоширу административный арест на 10 суток.