Необходимо вернуть международную стабильность, которая оказалась утеряна в результате санкционных войн. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед участниками международной конференции Развитие парламентаризма, которая в понедельник, 4 июня, открылась в Москве.

Необходимо вернуть международную стабильность, которая оказалась утеряна в результате санкционных войн. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед участниками международной конференции "Развитие парламентаризма", которая в понедельник, 4 июня, открылась в Москве.По словам председателя нижнейпалаты, вернуть международную стабильность можно исключительно на основевзаимного уважения государств друг к другу, а также выполнения решений ОрганизацииОбъединенных Наций. Володин подчеркнул, что очень важно, чтобы международно-признанныеправила и стандарты поведения соблюдались всеми без исключения.Спикер отметил, что попыткивыстраивать всевозможные "стены" и "барьеры" при помощи санкционного давлениявступают в противоречие с принципами глобального развития: солидарности, открытости,коллективной ответственности и взаимозависимости.В итоге, посетовал Володин,происходит сужение пространства для диалога. "А те, кто вводят односторонниесанкции, сами себя изолируют от происходящих в мире интеграционных процессов",– сказал спикер Госдумы.Законодатели, отметил парламентарий, являются теми людьми, которые способны снизить градуснапряженности в отношениях между странами. Он выразил уверенность, что сегодня всемнеобходимо сближать позиции по вопросам, требующим совместных решений. Делатьэто нужно на основе многообразия стран и их различного парламентского опыта,считает председатель Госдумы.Напомним, международный форум "Развитиепарламентаризма" проходит в Москве 4-5 июня. В нем принимают участие сотни законодателейи экспертов из 96 стран мира.Руководители парламентоввозглавляют 19 официальных делегаций, 15 – вице-спикеры. Работу площадкиосвещают более 240 российских журналистов, а также 76 представителей зарубежныхсредств массовой информации. Центральная тема форума – развитие парламентаризмав современных условиях.