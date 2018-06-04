Необходимо вернуть международную стабильность, которая оказалась утеряна в результате санкционных войн. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед участниками международной конференции Развитие парламентаризма, которая в понедельник, 4 июня, открылась в Москве.
Необходимо вернуть международную стабильность, которая оказалась утеряна в результате санкционных войн. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед участниками международной конференции "Развитие парламентаризма", которая в понедельник, 4 июня, открылась в Москве.
По словам председателя нижней
палаты, вернуть международную стабильность можно исключительно на основе
взаимного уважения государств друг к другу, а также выполнения решений Организации
Объединенных Наций. Володин подчеркнул, что очень важно, чтобы международно-признанные
правила и стандарты поведения соблюдались всеми без исключения.
Спикер отметил, что попытки
выстраивать всевозможные "стены" и "барьеры" при помощи санкционного давления
вступают в противоречие с принципами глобального развития: солидарности, открытости,
коллективной ответственности и взаимозависимости.
В итоге, посетовал Володин,
происходит сужение пространства для диалога. "А те, кто вводят односторонние
санкции, сами себя изолируют от происходящих в мире интеграционных процессов",
– сказал спикер Госдумы.
Законодатели, отметил парламентарий, являются теми людьми, которые способны снизить градус
напряженности в отношениях между странами. Он выразил уверенность, что сегодня всем
необходимо сближать позиции по вопросам, требующим совместных решений. Делать
это нужно на основе многообразия стран и их различного парламентского опыта,
считает председатель Госдумы.
Напомним, международный форум "Развитие
парламентаризма" проходит в Москве 4-5 июня. В нем принимают участие сотни законодателей
и экспертов из 96 стран мира.
Руководители парламентов
возглавляют 19 официальных делегаций, 15 – вице-спикеры. Работу площадки
освещают более 240 российских журналистов, а также 76 представителей зарубежных
средств массовой информации. Центральная тема форума – развитие парламентаризма
в современных условиях.