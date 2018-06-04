Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил возросшую роль парламентской дипломатии для снижения конфронтации в мире. Об этом он заявил на открытии международного форума Развитие парламентаризма. Спикер Госдумы уверен в бесперспективности проведения односторонней санкционной политики. И в мире, подчеркнул он, понимают ее бессмысленность.
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил возросшую роль парламентской дипломатии для снижения конфронтации в мире. Об этом он заявил на открытии международного форума "Развитие парламентаризма". Спикер Госдумы уверен в бесперспективности проведения односторонней санкционной политики. И в мире, подчеркнул он, понимают ее бессмысленность.
В Москве стартовал международный форум "Развитие
парламентаризма". Выступая перед российскими и зарубежными коллегами,
председатель нижней палаты российского парламента подчеркнул важность парламентской
дипломатии.
"В мире, в котором начинает преобладать политика
односторонних санкций и рушатся межгосударственные отношения, депутаты могут
помочь сохранить доверие и связь между народами, – заявил председатель Госдумы.
– Тем более парламентарии, представляя интересы избирателей, прекрасно понимают
бессмысленность и бесперспективность санкционной политики".
По словам Вячеслава Володина, те связи, которые парламентарии
сохраняют и развивают, "помогут в дальнейшем быстрее восстановить в мире
атмосферу здорового прагматизма". Он призвал законодателей во всем мире осознать
свою роль в установке мирового баланса и сохранении связей между народами.
Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в
Москве 4−5 июня. Инициатором и председателем на нем является спикер Госдумы
Вячеслав Володин. Мероприятие собрало почти 500 парламентариев из 96 стран. В его
работе также принимают участие российские и иностранные эксперты, представители
международных парламентских организаций.
Мероприятие освещают более 240 российских журналистов и 76 представителей иностранных средств массовой информации. Центральная тема мероприятия – развитие современного парламентаризма.
В первый день участники работают в тематических секциях, посвященных законодательному
обеспечению развития мировой экономики в XXI веке, укреплению международной безопасности
и совершенствованию национального законодательства. Также в этот день пройдут заседания круглых столов.
Во второй день проведения форума, 5 июня его участники продолжат работу в секциях и дискуссии в рамках круглых столов. Итоги мероприятия будут подведены
на пленарном заседании "Парламентаризм как институт международного
сотрудничества".