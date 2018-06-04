Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил возросшую роль парламентской дипломатии для снижения конфронтации в мире. Об этом он заявил на открытии международного форума Развитие парламентаризма. Спикер Госдумы уверен в бесперспективности проведения односторонней санкционной политики. И в мире, подчеркнул он, понимают ее бессмысленность.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил возросшую роль парламентской дипломатии для снижения конфронтации в мире. Об этом он заявил на открытии международного форума "Развитие парламентаризма". Спикер Госдумы уверен в бесперспективности проведения односторонней санкционной политики. И в мире, подчеркнул он, понимают ее бессмысленность.В Москве стартовал международный форум "Развитиепарламентаризма". Выступая перед российскими и зарубежными коллегами,председатель нижней палаты российского парламента подчеркнул важность парламентскойдипломатии."В мире, в котором начинает преобладать политикаодносторонних санкций и рушатся межгосударственные отношения, депутаты могутпомочь сохранить доверие и связь между народами, – заявил председатель Госдумы.– Тем более парламентарии, представляя интересы избирателей, прекрасно понимаютбессмысленность и бесперспективность санкционной политики".По словам Вячеслава Володина, те связи, которые парламентариисохраняют и развивают, "помогут в дальнейшем быстрее восстановить в миреатмосферу здорового прагматизма". Он призвал законодателей во всем мире осознатьсвою роль в установке мирового баланса и сохранении связей между народами.Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит вМоскве 4−5 июня. Инициатором и председателем на нем является спикер ГосдумыВячеслав Володин. Мероприятие собрало почти 500 парламентариев из 96 стран. В егоработе также принимают участие российские и иностранные эксперты, представителимеждународных парламентских организаций.Мероприятие освещают более 240 российских журналистов и 76 представителей иностранных средств массовой информации. Центральная тема мероприятия – развитие современного парламентаризма.В первый день участники работают в тематических секциях, посвященных законодательномуобеспечению развития мировой экономики в XXI веке, укреплению международной безопасностии совершенствованию национального законодательства. Также в этот день пройдут заседания круглых столов.Во второй день проведения форума, 5 июня его участники продолжат работу в секциях и дискуссии в рамках круглых столов. Итоги мероприятия будут подведенына пленарном заседании "Парламентаризм как институт международногосотрудничества".