В заброшенной усадьбе Зендиково в Каширском районе прошел масштабный субботник. Волонтеры расчистили парадный вход от зарослей и мусора. Так активисты надеются привлечь внимание к полуразрушенному памятнику архитектуры.

В заброшенной усадьбе Зендиково в Каширском районе прошел масштабный субботник. Волонтеры расчистили парадный вход от зарослей и мусора. Так активисты надеются привлечь внимание к полуразрушенному памятнику архитектуры.— Нормально, отдыхаем! Это наша история, это наше наследие, это, в общем, наши корни!Убрать мусор, спилить засохшие ветки, не раскрыть даже, а освободить фасад. За густой порослью сейчас прячется жемчужина Каширского района — усадьба Зендиково. Некогда богатый двухэтажный дворец и не увидишь теперь с дороги.— Мы расчищаем парадный вход в усадьбу для того, чтобы была возможность подъезда к зданию.Не подъехать туристам — а вот кладоискателей не остановит ничто. В поисках ценностей они разрушают памятник, который и без того едва держится. Разбирают старинные кирпичи и раскапывают полы усадьбы, которая была построена еще в XVIII веке.Не щадит здание и время — а ведь когда-то это был шикарный ансамбль. Он состоял из главного дворца, двух галерей и флигелей. Владельцами были князья Барятинские, позже — выдающийся ботаник, ректор МГУ Двигубский. А уже в советское время тут было общежитие."Очень обидно, что еще недавно, еще несколько десятков лет назад он был, в общем-то, в целом состоянии. Здесь была крыша, были перекрытия. И вот из-за такого бесхозяйного отношения, актов открытого вандализма на наших глазах за последние десятилетия он превращается в руины", — говорит председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории культуры Евгений Соседов.Архитектура усадьбы необычная — так называемый стиль палладианства. Дом с мезонином, с бальными залами на каждом этаже гармонично, изогнутыми линиями соединялся с другими постройками. Они почти не сохранились.— Сейчас, может быть, это все выглядит так обкусанно, но здесь, как это всегда было в классицизме, все очень продуманно.Под охраной не только усадьба, но и парк. Липовые аллеи шли вдоль живописного каскада прудов. Тридцать волонтеров за один день смогли лишь частично раскрыть фасад, но они обещают приехать сюда еще — чтобы привлечь внимание к этому разрушенному памятнику архитектуры и добиться его реставрации.