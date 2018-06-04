В западных таблоидах появилась информация о назревающем конфликте между актрисой Анджелиной Джоли и адвокатом по правам человека Амаль Клуни. Поговаривают, звезды не поделили супругу британского принца Меган Маркл.

В западных таблоидах появилась информация о назревающемконфликте между актрисой Анджелиной Джоли и адвокатом по правам человека АмальКлуни. Поговаривают, звезды не поделили супругу британского принца Меган Маркл.В австралийском журнале New Idea сообщается, что Анджи ужедавно планирует познакомиться с герцогиней Сассекской, однако общих знакомых узнаменитостей не так много, поэтому подобраться к Маркл у Джоли пока неполучается.Якобы источник близкий к голливудской тусовке сообщилжурналистам, что актриса в бешенстве от того, что Клуни опередила ее и каким-тообразом набилась в друзья Маркл. "Анджелина долгое время пыталась добитьсяличной встречи, но Амаль обошла ее по всем фронтам", – отмечает анонимный информатор.Также осведомитель добавил, что бывшая супруга Брэда Питта мечтала попасть накоролевскую свадьбу, но у нее ничего не вышло.Добавим, что таблоид Gossip Cop опровергает эту информацию.По данным издания Амаль и Маркл дружат уже давно. Барышни познакомились нескольколет назад и до сих пор очень близко общаются.Из этого следует, что набиваться в друзья к герцогине уадвоката не было необходимости, что исключает соревновательный момент между Клунии Джоли и, следовательно, делает неправдоподобной информацию о появившейся вражде междузвездами. Возможно, голливудская актриса и мечтает познакомиться с герцогиней,но это никак не связано с миссис Клуни.Также Gossip Cop отмечает, что Анджи даже не собираласьпосещать королевскую свадьбу, поэтому не могла расстроится из-за этого. В тотдень голливудская звезда была занята на съемках второй части фильма "Малефисента".Добавим, что таблоидыдонимают не только Джоли, но и ее экс-супруга. Одно из американских изданийпоместило на обложку фото Питта и Джен с громким заголовком: "Да, я беременна.И это ребенок Брэда!". Примечательно, что номер журнала вышел как раз в деньрождения Джоли, в понедельник,4 июня, сообщает .