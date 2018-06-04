В западных таблоидах появилась информация о назревающем
конфликте между актрисой Анджелиной Джоли и адвокатом по правам человека Амаль
Клуни. Поговаривают, звезды не поделили супругу британского принца Меган Маркл.
В западных таблоидах появилась информация о назревающем
конфликте между актрисой Анджелиной Джоли и адвокатом по правам человека Амаль
Клуни. Поговаривают, звезды не поделили супругу британского принца Меган Маркл.
В австралийском журнале New Idea сообщается, что Анджи уже
давно планирует познакомиться с герцогиней Сассекской, однако общих знакомых у
знаменитостей не так много, поэтому подобраться к Маркл у Джоли пока не
получается.
Якобы источник близкий к голливудской тусовке сообщил
журналистам, что актриса в бешенстве от того, что Клуни опередила ее и каким-то
образом набилась в друзья Маркл. "Анджелина долгое время пыталась добиться
личной встречи, но Амаль обошла ее по всем фронтам", – отмечает анонимный информатор.
Также осведомитель добавил, что бывшая супруга Брэда Питта мечтала попасть на
королевскую свадьбу, но у нее ничего не вышло.
Добавим, что таблоид Gossip Cop опровергает эту информацию.
По данным издания Амаль и Маркл дружат уже давно. Барышни познакомились несколько
лет назад и до сих пор очень близко общаются.
Из этого следует, что набиваться в друзья к герцогине у
адвоката не было необходимости, что исключает соревновательный момент между Клуни
и Джоли и, следовательно, делает неправдоподобной информацию о появившейся вражде между
звездами. Возможно, голливудская актриса и мечтает познакомиться с герцогиней,
но это никак не связано с миссис Клуни.
Также Gossip Cop отмечает, что Анджи даже не собиралась
посещать королевскую свадьбу, поэтому не могла расстроится из-за этого. В тот
день голливудская звезда была занята на съемках второй части фильма "Малефисента".
Добавим, что таблоиды
донимают не только Джоли, но и ее экс-супруга. Одно из американских изданий
поместило на обложку фото Питта и Джен с громким заголовком: "Да, я беременна.
И это ребенок Брэда!". Примечательно, что номер журнала вышел как раз в день
рождения Джоли, в понедельник,4 июня, сообщает .