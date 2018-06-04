Филипп Киркоров обнародовал серию пикантных фотографий, на которых запечатлен с Ольгой Бузовой. Экс-супруга поп-короля Алла Пугачева не смогла сдержать эмоций от увиденного.

Филипп Киркоров обнародовал серию пикантных фотографий, на которых запечатлен с Ольгой Бузовой. Экс-супруга поп-короля Алла Пугачева не смогла сдержать эмоций от увиденного.В последнее время Ольга Бузова и Филипп Киркоров лучшие друзья. Поющая ведущая снялась у поп-короля в нашумевшем клипе "Цвет настроения синий", где изобразила кассиршу в универмаге, а теперь, говорят, принимает участие в съемках второй части истории. Регулярно артисты встречаются на различных светских мероприятиях, а их фото, где Филипп и Ольга обнимаются, в большом количестве "бродят" в Сети.Вот и на этот раз на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Киркоров опубликовал несколько снимков, весьма пикантного характера, на которых запечатлен с Бузовой. Так, поп-король страстно обнимает поющую ведущую и даже закидывает ее длинную стройную ногу себе на бедро. "Ну вот и взорвалась эта БОМБА замедленного действия– ОЛЬГА БУЗОВА @buzova86 & ФИЛИПП КИРКОРОВ @fkirkorov ... ТАНЕЦ ЛЮБВИ... в настроении и с настроением... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – подписал жаркие кадры поп-король.Фотографии собрали несколько тысяч комментариев. Отзывы подписчиков оказались как положительными, так и крайне отрицательными. Причем некоторые содержали даже нецензурную лексику. Интересно, что один из них особенно понравился Алле Пугачевой. Примадонна отметила "лайком" высказывание одного из поклонников о том, что Ольга, мягко говоря, надоела публике, показав таким образом свое отношение к поющей ведущей, компетентно сообщают .Как отмечает издание, недоброжелатели пришли в восторг от того, что их поддержала сама Пугачева. А некоторые хейтеры высказали уверенность, что влиятельная Алла может мигом поставить крест на выскочке Ольге Бузовой.