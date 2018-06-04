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<a href="http://33live.ru/novosti/04-06-2018-xabarovchanin-suditsya-s-mvd-chtoby-postavit-na-uchet-tojotu-so-rzhavym-vin.html" target="_blank">Хабаровчанин судится с МВД, чтобы поставить на учет Тойоту со ржавым VIN</a> - Верховный Суд страны стал последней надеждой жителя Хабаровска на регистрацию своего автомобиля. Приобретенный им минивэн Toyota в ГИБДД отказываются ставить на учет по причине того, что VIN на кузове проржавел.