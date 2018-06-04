На Москву надвигается резкое похолодание. Уже 5 июня среднесуточная температура в городе опустится на 8-10 градусов.

На Москву надвигается резкое похолодание. Уже 5 июня среднесуточная температура в городе опустится на 8-10 градусов."Мы ожидаем в столице плюс 14-16 градусов, по области от 12 до 17 градусов", — сообщили РИА Новости в Центре погоды "ФОБОС".Понижение температуры будет сопровождаться порывистым ветром и небольшими дождями, а в ночь на 5 июня ожидается гроза.По прогнозам синоптиков, такая погода продержится в регионе до конца недели.