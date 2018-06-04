Победительницей шестого сезона шоу Холостяк стала Дарья Клюкина. 24-летняя красавица дала первое интервью, в котором рассказала о том, чем ее привлек Егор Крид, и как они впервые поругались.

Победительницей шестого сезона шоу "Холостяк" стала Дарья Клюкина. 24-летняя красавица дала первое интервью, в котором рассказала о том, чем ее привлек Егор Крид, и как они впервые поругались.Интересно, что Дарья Клюкина уже участвовала в шоу "Холостяк". Девушка в предыдущем сезоне пыталась завоевать сердце популярного актера Ильи Глинникова, однако тогда у нее ничего не получилось. Но на сей раз Дарья стала победительницей, хотя, по ее словам, не верила в возможность дойти до финала.Симпатия к Криду была у Клюкиной еще до знакомства. Оказывается, она знала его заочно. "Было несколько таких ситуаций, когда мы должны были с ним либо встретиться, либо познакомиться, но этого не происходило. Я увидела в СМИ, что новым "Холостяком" будет Егор. Может быть это и глупо, но я верю в знаки, и я подумала, почему бы и нет. Мне хотелось узнать его как человека", – объяснила Дарья.Девушка призналась, что Егор Крид покорил ее тем, что "стоит на своем", добротой и ответственностью. А еще он сопереживающий и умеет оказать поддержку. "А вообще, когда человек тебя привлекает, ты же не можешь сказать, он мне нравится вот по этим пунктам. Он тебе нравится просто так, потому что он есть, есть что-то необъяснимое, что тебя тянет", – сообщила Клюкина.Между Дарьей и Егором кипели нешуточные страсти на телепроекте. Однажды дошло до того, что они поругались. Клюкина припомнила тот случай: "Я была подавлена, расставаться мне не хотелось. Я была как будто в подвешенном состоянии на тот момент". И тем не менее, по признанию Дарьи, на всем протяжении реалити-шоу ей никогда не хотелось уехать домой, хотя не было ни дня, чтобы она не вспоминала о своих друзьях. "Потому что я жила от встречи до встречи, у меня был стимул увидеться с ним, я переживала", – цитирует Дарью Клюкину .