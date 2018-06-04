Юлия Самойлова выпустила свои мемуары. В произведении популярная певица, представительница России на Евровидении откровенно рассказала о своей личной жизни.

Юлия Самойлова выпустила свои мемуары. В произведении популярная певица, представительница России на "Евровидении" откровенно рассказала о своей личной жизни.Юлия Самойлова родилась здоровым ребенком. Уже в 11 месяцев она начала вставать. Однако все изменилось после того, как ей сделали прививку. "Мама забила тревогу, когда увидела, что я больше не поднимаюсь на ноги, и только еще спустя какое-то время врачи признали: да, ребенок не будет ходить", – констатировала Юлия специально для .Несмотря на неутешительный диагноз, родители воспитали Самойлову как здорового ребенка, до определенного возраста она даже не знала, что означает слово "калека". Однако время текло, Юлия росла и видела, как бурно развивается личная жизнь у ее подруг. "У многих появлялись первые мальчики, были свидания, цветы и поцелуи. Они делились друг с другом историями, впечатлениями и ощущениями. Мне же рассказать было нечего", – заключила Самойлова.Однако жизнь Юлии круто изменилась, когда она освоила интернет и программу мгновенного обмена сообщениями. "А вместе с этой программой в моей жизни появилось столько мужиков, ужас. Ну конечно, правильнее сказать "интернет-друзья", потому что все эти знакомства остались там же, где начались, и я почти ни с кем из тех людей не увиделась, но мне просто нравилось, что у меня наконец-то появилась возможность общаться с разными парнями. Я писала всем подряд, знакомилась и общалась. Никто не видел моего лица, не слышал моего голоса и не знал, что я не хожу", – рассказала Самойлова.Впрочем, когда все же доходило до того, что Юлия признавалась в своем недуге, молодые люди начинали ее игнорировать, и она тяжело это переносила. Но затем Самойлова придумала, как после такого уходить красиво – копировала строчки из своей любимой сказки, отправляла им, а потом удалялась и больше не писала.Первым мужчиной Юлии стал парень по имени Андрей. Он был моложе ее, они познакомились в интернете, причем, по словам Самойловой, никакой романтики не было. Ухажер не нравился отцу Юлии, а она – его матери. Тем не менее, влюбленные много времени проводили вместе. "И я точно решила для себя, кто будет моим первым мальчиком, поэтому очень скоро настал момент, когда ангелочки решились повзрослеть", – заявила Самойлова.Однако в кровати Андрей огорошил Юлию признанием, что ему нравится другая девушка, и в результате он сделал выбор в ее пользу. Тогда Самойлова стала активно общаться с его другом Кириллом и умудрилась увести его у законной девушки Насти. "Я от тебя такого не ожидала, Юля. Не буду вам ничего желать, ты просто помни, что на чужом несчастье счастья не построишь", – с обидой обратилась к Самойловой оставшаяся не у дел девушка. Вскоре ее слова стали реальностью – Юлия и Кирилл расстались.С будущим мужем Алексеем Юлия познакомилась также благодаря Сети, причем поначалу не реагировала на его сообщения. Однако лишь настойчивость Алексея заставила ее отнестись к нему серьезно. Однако в их отношениях не все было безоблачно. Однажды они чуть не расстались из-за ее подруги Даши. Самойлова заметила, что избранник буквально "пялится" на нее. В какой-то момент она не выдержала и решила прояснить ситуацию."Леша, я вижу, как ты смотришь на Дашу", – сказала я прямо. "Как?" – "Похотливо! Ты пялишься на ее грудь!" – "Да, – засмеялся Леша. – Ее сиськи занимают полквартиры, куда взгляд ни отводи, все равно наткнешься" – "Не смешно". – "Ладно, извини, – спокойно ответил Леша. – Я правда смотрел без задней мысли. А наши хихиканья, кстати, даже близко не флирт". После этого эпизода влюбленные сумели наладить отношения и даже поженились.