Штраф до 300 тысяч рублей или два года тюрьмы. Такое наказание может грозить руководству торгово-развлекательного центра Ковров-Молл. Уголовное дело по факту нарушения пожарной безопасности сейчас расследует Следственный комитет. Проверку в здании, где находятся не только торговые точки, но и детские развлекательные площадки, а также кинотеатр, провели после кемеровской трагедии. Эксперты выявили большое количество нарушений, в частности, ненадлежащее состояние развлекательного центра, закрытые пожарные двери.

Штраф до 300 тысяч рублей или два года тюрьмы. Такое наказание может грозить руководству торгово-развлекательного центра "Ковров-Молл". Уголовное дело по факту нарушения пожарной безопасности сейчас расследует Следственный комитет. Проверку в здании, где находятся не только торговые точки, но и детские развлекательные площадки, а также кинотеатр, провели после кемеровской трагедии. Эксперты выявили большое количество нарушений, в частности, ненадлежащее состояние развлекательного центра, закрытые пожарные двери. В кинотеатре не оказалось резервного питания для системы оповещения. Сама система в некоторых помещения не работает, а противодымная защита смонтирована только наполовину. Список нарушений в уголовном деле занимает две страницы! По заключению судебной пожарно-технической экспертизы, здание "Ковров-Молла" ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, которые в нём находятся. По закону, отвечают за нарушения именно руководители торгово-развлекательного центра, которые и должны отвечать за безопасность посетителей. Впрочем, руководство своей вины не признаёт и мешает следствию, заявил нам официальный представитель Следкома.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Руководители "Ковров-Молла" не признают выводов следствия. Всячески пытаются противодействовать проведению объективного расследования. Сбегают со следственных действий, либо вовсе не являются на участие в таких действиях. Суд Коврова буквально забросали жалобами на проведение расследования. Но расследование уголовного дела продолжается. Выявляем лиц конкретных, причастных к совершению данного преступления и обеспечению безопасного функционирования торгово-развлекательного центра".