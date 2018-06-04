Сборная Хорватии по футболу обнародовала список футболистов для участия в чемпионате мира. В окончательную заявку попал защитник московского Локомотива Ведран Чорлука.

Сборная Хорватии по футболу обнародовала список футболистов для участия в чемпионате мира. В окончательную заявку попал защитник московского "Локомотива" Ведран Чорлука.32-летний Ведран Чорлука залечил травму и готов к участию в своем втором чемпионате мира. Ведран выступает в сборной страны с 2006 года, провел в ее составе 87 матчей и забил четыре мяча. Еще один представитель российской премьер-лиги полузащитник "Спартака" Марио Пашалич входил в расширенный список, но не попал в окончательный.Главный тренер Златко Далич привезет в Россию следующих футболистов. Это вратари: Даниель Субашич ("Монако", Франция), Ловре Калинич ("Гент", Бельгия), Доминик Ливакович("Динамо" Загреб); Защитники: Ведран Чорлука ("Локомотив", Россия), Домагой Вида ("Бешикташ", Турция), Иван Стринич("Сампдория", Италия), Деян Ловрен ("Ливерпуль", Англия), Шиме Врсалько ("Атлетико", Испания), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев, Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Дуе Чалета-Цар ("Зальцбург", Австрия); Полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич (оба – "Реал", Испания), Иван Ракитич ("Барселона", Испания), Милан Бадель ("Фиорентина", Италия), Марсело Брозович ("Интер", Италия), Филип Брадарич ("Риека"); Нападающие: Марио Манджукич ("Ювентус", Италия), Иван Перишич ("Интер", Италия), Никола Калинич("Милан", Италия), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Марко Пьяца ("Шальке", Германия), Анте Ребич ("Айнтрахт" Франкфурт, Германия).Сборная Хорватии будет играть в группе D. Ей предстоят матчи со сборными Нигерии (16 июня в Калининграде), Аргентины (21 июня в Нижнем Новгороде), Исландии (26 июня в Ростове на Дону).