Женщина пошла на убийство из чувства ревности

Женщина пошла на убийство из чувства ревностиНа производстве в Юрьев-Польском районе женщина задушила своего мужа шнурком куртки.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в марте этого года. Супруги работали на производстве кормов для животных. Вечером они находились в подсобке при ангаре. Скандал между мужем и женой вспыхнул на почве ревности.Женщина вытащила шнурок из куртки и набросилась на супруга. В результате мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас уголовное дело передано в суд. Супруге грозит до 15 лет лишения свободы.