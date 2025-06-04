ФАС России готова ввести новые правила регулирования сетевых организаций Федеральная антимонопольная служба России собирается ввести новые правила регулирования территориальных сетевых организаций (ТСО). Для оценки их операционных расходов при расчете тарифов предлагается применять метод эталонов. Соответствующий проект постановления правительства РФ сегодня опубликован на regulation.gov.ru. В ведомстве говорят, что новый механизм выровняет условия регулирования и заставит менее эффективные компании искать пути оптимизации затрат на эксплуатацию сетей.

ФАС России готова ввести новые правила регулирования сетевых организацийФедеральная антимонопольная служба России собирается ввести новые правила регулирования территориальных сетевых организаций (ТСО). Для оценки их операционных расходов при расчете тарифов предлагается применять метод эталонов. Соответствующий проект постановления правительства РФ сегодня опубликован на regulation.gov.ru. В ведомстве говорят, что новый механизм выровняет условия регулирования и заставит менее эффективные компании искать пути оптимизации затрат на эксплуатацию сетей. Как это повлияет на потребителей электроэнергии – в материале «Ленты.ру».Внедрение эталонов обсуждается уже несколько лет. Это необходимо, чтобы исключить субъективную оценку региональных регуляторов и определить единые для всех правила расчета экономической обоснованности расходов. В конечном счете это поможет устранить тарифную «дискриминацию» и привести все решения к сопоставимым параметрам.Что такое эталонВ августе 2018 года ввести эталонный принцип тарифообразования в электросетях предложил Владимир Путин. «В отдельных субъектах сложилась практика продавливания необоснованного роста тарифов. В итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а, соответственно, в карман конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов», – заявил глава государства, выступая на комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.Спустя два года президент вновь высказался по этому поводу. «Следует внедрять методику сравнительного анализа деятельности сетевых организаций. Она позволит определить эталонный уровень эффективности, как по операционной, так и по инвестиционной деятельности компании и не допустить перекладывания в тариф необоснованного роста затрат, что часто, к сожалению, у нас имеет место быть», — сказал он в ходе совещания по развитию сетевого комплекса России.Суть эталонного подхода заключается в определении оптимального уровня операционных расходов внутри однородной группы организаций, осуществляющих аналогичный регулируемый вид деятельности. У сетевых компаний это в основном расходы на зарплату и ремонт, которые в среднем составляют около 80 процентов всех затрат на обслуживание сетей.Расчет эталона должен производиться на основе технико-экономических показателей ресурсоснабжающих организаций. Согласно проекту постановления правительства, разработанному ФАС, он будет учитывать региональные особенности, состав и изношенность оборудования (чего раньше вообще не было), распределение сетей по территории обслуживания и другие показатели. Для этого будут применяться специальные корректирующие коэффициенты. Поэтому каждая сетевая компания получит свои эталонные расходы, учитывающие ее специфику обслуживания оборудования.Предполагается, что благодаря новому подходу тарифное регулирование станет более прозрачным. При этом для населения принципиально ничего не изменится, тарифы не будут расти выше утвержденного правительством уровня. Для бизнеса будут понятные «правила игры», а для самих сетевых организаций появится стимул повышать эффективность и снижать издержки, не имея возможности их искусственного увеличения.ПроектПо словам заместителя главы ФАС Геннадия Магазинова, в рамках формирования эталонного метода затрат были изучены технологические процессы передачи электроэнергии по всей стране. Служба проанализировала эксплуатацию конкретного оборудования ТСО за период с 2017 по 2023 год.Кроме того, было рассмотрено более 600 факторов, связанных с характеристиками оборудования, климатическими и социально-экономическими условиями деятельности организаций. Если решение о внедрении эталонов будет принято, то переход к новым правилам будет осуществляться поэтапно в течение трех лет и не приведет к росту тарифов. Эталоны будут рассчитываться для 59 видов оборудования: 52 основного электросетевого и семи видов вторичного оборудования, связанного с цифровизацией электрических сетей (которое ранее не учитывалось по старым правилам).Как отметили в ФАС, переход к эталонному принципу регулирования тарифов позволяет исключить субъективный подход и «тарифную дискриминацию» при установлении регулируемых тарифов, сократить число судебных и досудебных споров, связанных с установлением регулируемых тарифов.Мнение рынкаВведение эталонов для сетевых компаний поддерживают в Минэнерго России, сказал в ходе заседания комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по электроэнергетике замглавы ведомства Евгений Грабчак. «Считаем, что это существенно приведет к «опрозрачиванию» этого бизнеса. И, как минимум, не то, что позволит снизить тарифы на передачу электроэнергии, но позволит иметь предсказуемый рост этих тарифов, который будет, по крайней мере, ниже, чем если бы мы на подобный вид регулирования не перешли бы», - отметил он.По словам замминистра, на повестке у Минэнерго и ФАС России стоит вопрос надежности и качества энергоснабжения, в том числе его увязки с тарифами на передачу электроэнергии. «Возможно делать тарифную сетку, завязанную на качестве и надежности энергоснабжения, это, конечно же, вопрос нашего будущего. Но, как минимум, мы понимаем, что та прозрачность введения эталонных тарифов, которую мы получим по операционным расходам, это первый шаг, который мы получим, чтобы, в том числе, говорить о более справедливой и заточенной под потребителя тарифной сетки, в том числе по услугам передачи энергии», - отметил чиновник.Также это решение поддерживают в крупнейшей электросетевой компании страны.«Переход на эталоны позволит обеспечить справедливое распределение тарифного источника на финансирование ремонтных программ в требуемом объеме, что, безусловно, будет способствовать снижению износа и сокращению аварийности в сетях», – заявили в «Россетях».Если сейчас новое оборудование получает такое же финансирование, как и старое, требующее повышенных расходов на ремонт, то в эталонном методе будет учтен износ оборудования, отметили в компании. Кроме того, этот метод позволит упростить работу региональных регулирующих органов за счет сокращения числа разногласий и автоматизации расчета тарифов.В прошлом году в регулировании российской энергетики уже произошло важное изменение — был введен институт системообразующих территориальных сетевых организаций, призванных стать единым центром ответственности за надежное энергоснабжение потребителей в регионах, напоминает зампред Комитета по энергетике Госдумы РФ Юрий Станкевич. «Новый принцип эталонов при определении затрат призван обеспечить прозрачность, объективность тарифных решений и привести к росту качества энергоснабжения, повышению эффективности работы сетевых организаций. По сути, это логичное продолжение начавшейся реформы», — отметил он.