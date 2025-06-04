Торжественная церемония подписания прошла на ЦИПР

3 июня 2025 года на конференции ЦИПР Координационный центр доменов .RU/.РФ и РТК-ЦОД подписали Меморандум о развитии поддержки средств интернет-адресации на государственном языке Российской Федерации.Сотрудничество в рамках меморандума направлено на содействие в обеспечении развития сети Интернет на государственном языке Российской Федерации, а также в расширении поддержки средств интернет-адресации с символами алфавитов государственных языков республик Российской Федерации.Документ скрепили подписями директор Координационного центра Андрей Воробьев и генеральный директор РТК-ЦОД Сергей Бочкарев.«Цифровая среда должна быть доступной и удобной для каждого пользователя, а русский язык – не просто средство общения, но и часть цифровой идентичности миллионов людей. Поэтому поддержка кириллической интернет-адресации – важный шаг к цифровому суверенитету и комфорту пользователей. Мы рады, что ведущие игроки отрасли разделяют наше видение и готовы вместе развивать русскоязычный интернет, делая его более технологичным, безопасным и удобным», – подчеркнул Андрей Воробьев.«Это соглашение позволит внести значимый вклад в развитие национальных средств сети интернет и продемонстрирует культурную целостность народов России в рамках современных систем интернет-коммуникаций», – добавил Сергей Бочкарев.Напомним, что в мае 2025 года к Меморандуму о развитии поддержки средств интернет-адресации на государственном языке Российской Федерации присоединились РосНИИРОС, Технический центр Интернет, МСК-IX, Руцентр, Рег.Ру, Русские имена, Лаборатория МБК, РОЦИТ, Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры Интернет, РУДН, МГЛУ и другие российские организации.О Координационном центре доменов .RU/.РФКоординационный центр доменов .RU/.РФ выполняет функции национальной регистратуры и обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.Миссия Координационного центра – обеспечивать развитие интернета в России в интересах национального и мирового интернет-сообществ. Сайты центра: https://cctld.ru и https://кц.рф