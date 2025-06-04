Уважают ли рестораторы шаурму и едят ли фастфуд? Какие «красные флаги» есть у заведений общепита? Почему хороший шеф-повар — это душа заведения? Чему должны научить гостей кафе и рестораны? В

Уважают ли рестораторы шаурму и едят ли фастфуд? Какие «красные флаги» есть у заведений общепита? Почему хороший шеф-повар — это душа заведения? Чему должны научить гостей кафе и рестораны? В новом выпуске проекта «Подкаст на Шестом» поговорили с вице-президентом Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области, предпринимателем, Александром Юрьевым. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте,