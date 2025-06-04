Специалисты филиала Россети Центр и Приволжье – Владимирэнерго завершили ремонт линии электропередачи 110 кВ «Цветмет – Бавлены», обеспечивающей транзит электроэнергии между Владимирской и Ивановской областями.

Специалисты филиала "Россети Центр и Приволжье – Владимирэнерго" завершили ремонт линии электропередачи 110 кВ «Цветмет – Бавлены», обеспечивающей транзит электроэнергии между Владимирской и Ивановской областями.В ходе работ энергетики обновили участок воздушной линии электропередачи протяженностью более 6,5 км, а также заменили 140 изоляторов, смонтировали 99 птицезащитных устройств и установили 15 контуров заземления.Проведённые мероприятия повысят надежность и качество электроснабжения в населенных пунктах Кольчугинского, Суздальского и Юрьев-Польского районов, а также ряда промышленных предприятий, среди которых Бавленский электромеханический завод, ткацко-отделочная фабрика «Авангард» и производитель электропитающего оборудования для предприятий связи «Промсвязь».