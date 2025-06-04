39-летнего мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, которые привели к смерти рабочего на станции сортировки мусора, находящейся на Севастопольской улице в Гусь-Хрустальном.

39-летнего мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности, которые привели к смерти рабочего на станции сортировки мусора, находящейся на Севастопольской улице в Гусь-Хрустальном. Обвиняемый уронил крупный мусор на своего коллегу, рассказали в пресс-службе Следкома области. Гусевчанин работал водителем фронтального погрузчика. 3 апреля этого года он занимался погрузкой и складированию мусора. Не убедившись, что никого рядом нет,