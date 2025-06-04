Два новых флюорографа привезли в Гусь-Хрустальную ЦРБ. Аппараты стоимостью почти 20 миллионов рублей предназначены для поликлиник №1 и №2, рассказали в пресс-службе минздрава Владимирской

Два новых флюорографа привезли в Гусь-Хрустальную ЦРБ. Аппараты стоимостью почти 20 миллионов рублей предназначены для поликлиник №1 и №2, рассказали в пресс-службе минздрава Владимирской области. В первой поликлинике флюорограф работает с 19 мая. Исследование прошли уже более 570 человек. Второй прибор пока еще только прошел испытания, а пользоваться им можно будет сразу после завершения капремонта