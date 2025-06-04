Сериал «Звоны Руси» начали снимать в тысячелетнем Суздале. Как пояснили в правительстве области, проект расскажет историю о звонарях и звонницах, которая станет для зрителей путешествием

Сериал «Звоны Руси» начали снимать в тысячелетнем Суздале. Как пояснили в правительстве области, проект расскажет историю о звонарях и звонницах, которая станет для зрителей путешествием сквозь века. Из сообщения пресс-службы правительства области Этот проект – не просто история о звонарях и звонницах, а захватывающее путешествие сквозь века, где людские судьбы переплетаются с судьбой России. Через