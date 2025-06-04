Впервые во Владимирской области целых два выходных будут посвящены сыру. 12-13 июля в усадьбе «Богдарня» Петушинского района состоится фестиваль «Сырный лев». На него съедутся лучшие

Впервые во Владимирской области целых два выходных будут посвящены сыру. 12-13 июля в усадьбе «Богдарня» Петушинского района состоится фестиваль «Сырный лев». На него съедутся лучшие сыровары страны, рассказали в пресс-службе правительства области. Гости смогут продегустировать самые разные сыры, поучаствовать в мастер-классах и веселых конкурсах для всей семьи, посетить ярмарку. А также посмотреть Чемпионат русских троек.