В Камешковском районе перед судом предстанет водитель мусоровоза, по вине которого в ДТП погибли три человека. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Авария

В Камешковском районе перед судом предстанет водитель мусоровоза, по вине которого в ДТП погибли три человека. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области. Авария произошла утром 6 марта на 23-м километре трассы Р-132. По данным следствия, водитель мусоровоза двигался с превышением скорости и врезался в водовоз дорожной службы. От удара обе машины продолжили