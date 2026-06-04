В Александрове СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей директора государственного соцучреждения в Киржаче. 67-летнюю женщину обвиняют

В Александрове СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей директора государственного соцучреждения в Киржаче. 67-летнюю женщину обвиняют в получении взяток. По версии следствия, в 2025 году она договорилась со знакомым риелтором подзаработать. Обвиняемая выбрала среди постояльцев двух пожилых инвалидов, которые согласились признать себя нуждающимися в жилье. Это позволяло оформить с