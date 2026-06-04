Мероприятия пройдут офлайн и в онлайн‑формате на портале «Работа России».

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в рамках нацпроекта «Кадры» пройдет одновременно во всех регионах и предложит соискателям новые карьерные возможности, включая онлайн‑мероприятия на портале «Работа России».Во Владимирской области площадками станут филиалы Кадрового центра «Работа России», вузы, колледжи и торговые центры. Там будут презентованы вакансии ведущих компаний, проведут мастер‑классы и тренинги по карьерному развитию.Эксперты центров занятости помогут посетителям выявить востребованные направления и выстроить индивидуальный профессиональный маршрут. Формат особенно полезен для студентов и недавних выпускников.Министр труда и занятости Андрей Григорьев отметил, что региональный этап в апреле привлек 262 работодателя с более 4 тысяч вакансий и собрал свыше 5 тысяч посетителей.Ознакомиться с программой федерального этапа и зарегистрироваться можно на портале «Работа России».Ярмарка проводится с 2023 года по поручению президента, с 2025 года вошла в нацпроект «Кадры». Региональный этап 17 апреля объединил почти 500 тысяч участников, 2,7 тысяч площадок и около 23 тысяч работодателей, предложивших 456 тысяч вакансий, а за три года в проекте трудоустроились 384 тысяч человек.