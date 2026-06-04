Инициатива призвана воспитать у людей привычку к здоровому образу жизни и приверженность принципам активного долголетия.

Третьего июля город станет площадкой для масштабной акции, которая объединит спорт, медицину и культуру ради продления активной жизни.Праздник включен в обширную программу по продвижению ходьбы как самого простого и доступного способа укрепить организм. Встреча пройдет под эгидой регионального проекта «За медицину здорового долголетия» и соберет на одной площадке врачей, деятелей культуры, педагогов, спортсменов, чиновников, общественников, добровольцев и профильных партнеров.Ключевым моментом этих дней станет торжественный запуск Центра медицины здорового долголетия — уникального кабинета, где каждый посетитель сможет проверить личные факторы риска, получить врачебные наставления и сделать решительный шаг навстречу бодрости и долгим годам жизни.Гостей ожидает насыщенная программа: — оздоровительная прогулка в колонне; — тематические мастер-классы и тренинги; — базар с полезными фермерскими продуктами; — зоны активного отдыха с интерактивом; — бесплатные врачебные консультации; — семейные развлечения с пользой для самочувствия.