Торжество состоялось в минувшую субботу, 30 мая. Семён и Ксения Лаврентьевы вместе с гостями приготовили самый настоящий гастрономический арт-объект – брускетту длиной 5 метров 23 сантиметра

Торжество состоялось в минувшую субботу, 30 мая. Семён и Ксения Лаврентьевы вместе с гостями приготовили самый настоящий гастрономический арт-объект – брускетту длиной 5 метров 23 сантиметра и весом 6,5 килограммов. Семён более 20 лет работает в сфере общепита. Предоставляет услуги кейтеринга (приготовление и доставка еды). На своей собственной свадьбе он вместе с супругой и гостями