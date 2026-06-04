Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.Нефть и КапиталЭкспорт российской нефти остается стабильным: 124 млн баррелей находится в море на танкерах, сообщает . За четыре недели отгрузка составила 3,64 млн б/с, а выручка — $2,24 млрд. Цена Urals упала до $84,87 за баррель.Ставропольский крайВ Кисловодске на горе Кольцо произошло ЧП: огромная каменная глыба сорвалась и скатилась вниз. Инцидент случился 2 июня во второй половине дня, пишет . Пострадавших нет — один из очевидцев успел отскочить в сторону. Видео опубликовал мэр Евгений Моисеев. На месте работают специалисты.Республика УдмуртияВ Удмуртии с помощью БПЛА оценили последствия шквалистого ветра в Глазовском и Балезинском районах, пишет . Стихия повредила около 300 гектаров леса — деревья повалены или серьёзно травмированы. Как сообщили в минприроды, инспекторы составляют акты для дальнейшей уборки ветровалов.Ростовская областьВ Ростове суд запретил работу рынков «Первый Темер» и «Белый Темер» из-за грубых нарушений: отсутствия разрешения и проблем с пожарным проездом. Как пишет , решение не вступило в силу и может быть обжаловано. «Восточный» рынок продолжает работу. Общественник Владимир Кузьмин поддержал меры ради безопасности.Республика ТатарстанСнежный барс — символ Татарстана, хотя в республике он никогда не обитал, сообщает Сегодня ирбис на грани исчезновения: в 2015 году в России насчитывалось 10–15 особей, к 2024-му — 87. Татарстан, на гербе которого красуется крылатый барс, взял на себя миссию по спасению этого редкого животного.Волгоградская областьВ соцсетях распространили дипфейк с губернатором Андреем Бочаровым, где он якобы заявляет о критическом дефиците топлива, сообщает На самом деле ситуация на АЗС Волгоградской области стабильная, признаков нехватки бензина нет. Фейк выдают интонации, отсутствие конкретики и неофициальные каналы. У Бочарова нет страниц в соцсетях.Нижегородская областьЖитель посёлка Новинки в Нижнем Новгороде Александр Евдокимов десять лет борется с оползнем, который разрушает его дом, сообщает Он выиграл все суды, включая Верховный в 2022 году, но решения, по его словам, не исполняются. Последний оползень случился 26 мая. Мэрия пока не ответила на запрос.Свердловская областьСвердловский областной суд отказал фигурантке дела об убийстве жителя Качканара в замене оставшегося срока (6 лет 10 месяцев) более мягким наказанием, сообщает Преступление совершено в 2018 году с участием подростков за 5 тыс. рублей и шашлык. Женщина получила 15 лет колонии. Суд не нашёл оснований для смягчения.Оренбургская областьЗа пожар в многоквартирном доме Оренбурга будет отвечать 50-летний житель, пишет . По версии следствия, причиной возгорания стала оставленная без присмотра свеча, а ущерб от огня превысил 31 миллион рублей. Сообщение о возгорании поступило ночью 13 ноября 2025 года. Для ликвидации огня были привлечены 85 человек и 32 единицы техники.Тюменская областьВ Тюмени мошенник убедил пенсионера обменять все сбережения на золотые слитки. Как сообщает , ущерб составил 14 миллионов рублей. Злоубмышленник убедил потерпевшего отдать слитки «доверенному лицу» с целью сохранности сбережений. 56-летнего мошенника задержали в Москве. Дело будет рассмотрено в суде.Омская областьЖитель Омска за рулем городского автобуса потерял сознание и устроил массовую аварию. Как пишет , транспортное средство врезалось в 3 автомобиля и снесло ограждение проезжей части. Водителю автобуса и одного из автомобилей понадобилась помощь врачей.КарелияВ Карелии выявили первые случаи клещевого энцефалита и боррелиоза. Как пишет , об этом рассказали в республиканском Управлении Роспотребнадзора. С начала эпидемического сезона в медицинские организации Карелии по поводу присасывания клещей обратились 1628 человек, в том числе 356 детей. В республике выявлены два случая клещевого боррелиоза у взрослых и три случая клещевого энцефалита. Среди заболевших энцефалитом двое — дети.Приморский крайПожар охватил мусорный полигон в Приморье. Как пишет , пламя охватило участок размером примерно 1 000 квадратных метров. На месте происшествия работают 2 пожарные машины и 6 огнеборцев. Также собственник полигона оперативно подключил к борьбе с огнем 10 единиц тяжелой спецтехники и 12 человек персонала.БашкирияОранжевый уровень погодной опасности объявили в Уфе. Как пишет , В восточных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем. По юго-востоку региона пройдут сильные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Местами возможны порывы ветра, скорость которых будет достигать 18 м/с.Краснодарский крайДиректор управляющей компании в Сочи несколько лет незаконно перечислял себе деньги и фиктивно работал инженером, пишет . Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год генеральный директор необоснованно выписывал себе премии. Их общая сумма составила более 1,8 миллиона рублей. В 2023 году руководитель числился на должности инженера, не выполняя рабочие обязанности. Таким образом он похитил еще более 146 тысяч рублей.Хабаровский крайРанние арбузы из Китая появились в Хабаровске, пишет . Несмотря на доступную стоимость - около 140 рублей за килограмм - горожане не торопятся покупать импортные ягоды. Сами реализаторы честно сообщают, что сахаристость текущих поставок довольно низкая. Местные арбузы поспеют не раньше конца августа.НовосибирскВ Новосибирске объём вредных выбросов за 2025 год вырос до 469,8 тыс. тонн — на 67,3% больше, чем годом ранее, сообщает . Регион оказался среди лидеров по темпам ухудшения экологии: на каждого жителя приходится 168,6 кг загрязнений в год, тогда как в стране в целом объёмы выбросов снизились на 4%.Челябинская областьВ Челябинской области жители оформили уже более 520 тыс. самозапретов на кредиты — интерес к защите от мошенников остаётся высоким, сообщает . Только в мае подано свыше 18 тыс. заявлений, а всего за время работы сервиса — около 642 тыс. При этом спрос на займы растёт: в апреле выдано 42 тыс. кредитов наличными на 9 млрд рублей.ХМАОВ ХМАО более половины источников питьевой воды признаны небезопасными — их доля достигла 51,3%, ситуация за год ухудшилась на 15,6%, сообщает . Химические показатели улучшились, но микробиологические — наоборот. Хуже всего дела в Нягани, Радужном и Мегионе, тогда как Сургутский и Нефтеюганский районы показывают положительную динамику.Красноярский крайВ Красноярске экс‑мэра Владислава Логинова будут судить по четырём эпизодам взяток в особо крупном размере, сообщает . Вместе с ним на скамье подсудимых окажутся ещё четверо, включая бывших чиновников. По версии следствия, они участвовали в «дорожном картеле», обеспечивая контракты нужной компании. Первое заседание назначено на 2 июня.Белгородская областьВ Белгородской области обсуждают ограничения на продажу бензина в канистры и замену подарочных наборов новорождённым денежными выплатами, пишет . Регион переживает новые обстрелы и атаки БПЛА с пострадавшими, параллельно жители ждут летнего потепления и готовятся к дополнительным июльским выходным, а учителям и бизнесменам вручают региональные премии.Пермский крайВ Пермском крае водитель грузовика, выехавший на встречную полосу и ставший причиной гибели матери и троих детей, отправлен под домашний арест до 1 августа, сообщает . Мужчине предъявлено обвинение по статье о нарушении ПДД со смертельными последствиями. Выжила только младшая дочь — её состояние стабилизировалось, она получает необходимую помощь. Следствие изучает данные тахографа и записи регистратора.Санкт-Петербург (Росбалт)В Петербурге зарплаты медиков продолжают расти: средний доход в сфере здравоохранения за 2025 год достиг 121,6 тыс. рублей, а у руководителей отдельных учреждений — превышает 450–600 тыс., сообщает Эксперты отмечают, что такие суммы получают не за врачебную практику, а за управленческие должности, которые на рынке труда почти не встречаются.