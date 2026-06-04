В 2026 году Ковров потратит более 51 млн рублей на благоустройство территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

В 2026 году Ковров потратит более 51 млн рублей на благоустройство территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Из них свыше 19,5 млн рублей направлено на благоустройство сквера на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана.В ходе региональной недели данную общественную территорию посетил депутат Госдумы РФ, руководитель проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области .Как отметил парламентарий, ещё прошлой осенью он, депутат регионального ЗС Людмила Никитина и архитектор города обсуждали, каким будет сквер, в центре которого стоит памятник Владимиру Ленину. Было принято решение преобразить территорию по канонам СССР.Отмечается, что большую часть средств на реконструкцию пространства — более 18 млн рублей — удалось привлечь из федерального бюджета. В настоящий момент подрядчик уже вышел на объект и выполнил демонтажные работы. Также специалисты сделали перепланировку территории, подготовили основание под тротуарную плитку и установили щиты электрозаземления.На сегодняшний день выполнено порядка 40% проектных задумок. Первый этап благоустройства сквера должны закончить в начале сентября, а второй этап начнётся уже в 2027 году.«Вместе с депутатом ЗС, которая организовала жителей своего избирательного округа на активное голосования за этот объект, держим на постоянном контроле ход его благоустройства. В сентябре вместе порадуемся красоте и комфорту, которую создадут специалисты», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Читайте самые интересные и оперативные новости в наших соцсетях: