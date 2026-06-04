В 2026 году Ковров потратит более 51 млн рублей на благоустройство территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В 2026 году Ковров потратит более 51 млн рублей на благоустройство территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Из них свыше 19,5 млн рублей направлено на благоустройство сквера на пересечении улиц Комиссарова и Абельмана.
В ходе региональной недели данную общественную территорию посетил депутат Госдумы РФ, руководитель проекта «Формирование комфортной городской среды» во Владимирской области .
Как отметил парламентарий, ещё прошлой осенью он, депутат регионального ЗС Людмила Никитина и архитектор города обсуждали, каким будет сквер, в центре которого стоит памятник Владимиру Ленину. Было принято решение преобразить территорию по канонам СССР.
Отмечается, что большую часть средств на реконструкцию пространства — более 18 млн рублей — удалось привлечь из федерального бюджета. В настоящий момент подрядчик уже вышел на объект и выполнил демонтажные работы. Также специалисты сделали перепланировку территории, подготовили основание под тротуарную плитку и установили щиты электрозаземления.
На сегодняшний день выполнено порядка 40% проектных задумок. Первый этап благоустройства сквера должны закончить в начале сентября, а второй этап начнётся уже в 2027 году.
«Вместе с депутатом ЗС, которая организовала жителей своего избирательного округа на активное голосования за этот объект, держим на постоянном контроле ход его благоустройства. В сентябре вместе порадуемся красоте и комфорту, которую создадут специалисты», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.
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