Более 100 пар одновременно зарегистрируют свои браки на фестивале.

Три пары из Владимирской области примут участие в III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», где более 100 пар одновременно официально свяжут судьбы 8 июля, в День семьи, любви и верности.Преподаватели из Красной Горбатки Иван Терентьев и Полина Калькова намерены представить местную культуру и завести новые знакомства.Пара Дмитрия Корниенко и Анастасии Бирковой из Владимира: Дмитрий служит в МЧС и участвует в акциях фонда «Защитники Отечества», Анастасия работает инспектором по делам несовершеннолетних в МВД. Они хотят показать, что служба совместима с семейной жизнью.Студенты из Мурома Роман Иванов и Варвара Пронина учатся в разных городах, но считают расстояние не препятствием для свадьбы.Фестиваль организуют Национальный центр «Россия», правительство соседнего региона и Управление ЗАГС.