Умер математик Сергей Танкеев, доказавший ряд мировых научных гипотез.

Сергей Геннадьевич Танкеев ушел из жизни после тяжелой болезни 2 июня 2026 года в возрасте 79 лет. Если вы далеки от математики, это имя может вам ни о чем не говорить, но для ученых всего мира Танкеев был легендой уровня рок-звезды, только в области алгебраической геометрии. Он жил и работал во Владимире, и при этом решал задачи, над которыми веками бьются лучшие умы планеты.Детство и учеба: первые шаги к большой наукеСергей Геннадьевич Танкеев родился 28 февраля 1947 года в Усолье Пермской области. Путь в большую науку начался рано: в 1965 году он окончил ФМШ № 18 при МГУ — школу для одарённых ребят с упором на математику и физику.Дальше все шло по нарастающей: мехмат МГУ, аспирантура, защита кандидатской в 26 лет и докторской — в 35. Для математика такого уровня это блестящая карьера. В середине 70-х он успел поработать в Куйбышеве (ныне Самара), а в 1976 году переехал во Владимир.Ему предложили квартиру и должность заведующего кафедрой во Владимирском политехническом институте (сейчас ВлГУ). Здесь он проработал долгие годы как доцент, профессор, заведующий кафедрой, заместитель председателя диссертационного совета. В последние годы жизни был профессором кафедры функционального анализа и его приложений ИИТЭ ВлГУ.Вклад в мировую науку: что доказал ТанкеевГлавное научное достижение Сергея Геннадьевича связано с одной из сложнейших нерешённых задач современной математики — так называемыми «задачами тысячелетия». Он работал в области алгебраической геометрии — разделе математики, где алгебра и геометрия переплетаются, помогая решать задачи друг друга.Что именно доказал учёныйГипотеза Ходжа. Представьте себе очень сложную многомерную фигуру. Математики хотят понять, можно ли «собрать» её из простых геометрических частей. Танкеев доказал, что для определенных классов таких фигур это возможно. Это как если бы вы доказали, что любой сложнейший замок LEGO можно собрать, используя только стандартные базовые кубики.Обобщенная гипотеза Ходжа — Гротендика. Ученый расширил область применения гипотезы Ходжа, доказав её для более широкого круга математических структур.Гипотеза Тэйта. Эта гипотеза касается свойств алгебраических многообразий над конечными полями — абстрактных объектов, которые используются в криптографии и теории чисел. Доказательство Танкеева продвинуло понимание их структуры.Результаты его работы опубликованы более чем в 40 статьях в ведущих математических журналах России («Известия АН СССР», «Известия РАН») и за рубежом. В 1996 году Сергея Геннадьевича избрали членом‑корреспондентом РАЕН.Его работы — это база. Без таких открытий невозможна современная криптография (защита данных в интернете), развитие физики элементарных частиц и даже современные компьютерные алгоритмы. Танкеев не просто решал примеры — он описывал устройство ткани нашего мира.Наставник и учитель с мешочком мелаСтуденты обожали Танкеева не за звания, а за невероятный стиль. Бывшая ученица, а ныне доктор наук в Новой Зеландии Елена Корсукова, вспоминает его с восторгом:«Он приходил на лекцию с одним мешочком мела. Никаких бумажек, никаких конспектов! И начинал по памяти выводить на доске невероятно сложные выкладки. Это был полный восторг. При этом он мог за 20 минут объяснить то, что другие мусолят часами. Он не хотел перегружать мозги студентов лишним, давал самую суть».Другие ученики вспоминают, что Танкеев был удивительно скромным. Будучи ученым мирового уровня, чьи статьи публиковали лучшие журналы РАН и зарубежные издания, он оставался простым в общении, добрым, но в меру строгим учителем.«Замечательный преподаватель и человек, вёл у нас курс высшей математики. Я, человек, никогда не любивший и не особо понимавший математику, благодаря ему стала понимать, уважать и любить предмет. А как он лекции вёл! Придёт с одним мешочком мела и по памяти такие выкладки рисует! Прекрасное чувство юмора. Всегда его помню и привожу в пример как человека, любящего свою работу и студентов».Последние годы Сергей Геннадьевич боролся с тяжелой болезнью, но продолжал работать почти до конца. 2 июня 2026 года его сердце остановилось в возрасте 79 лет.Сергей Танкеев оставил после себя не только сотни научных трудов, но и целую плеяду учеников по всему миру — от Владимира до Окленда. Его стиль преподавания и сейчас копируют преподаватели в других странах, передавая ту самую искорку любви к математике, которую он когда-то зажег в них обычным мелом на зеленой доске.