Владимирская область скорбит по Сергею Геннадьевичу Танкееву – профессору ВлГУ, доктору физико-математических наук и ученому мирового уровня в области алгебраической геометрии. Он
<a href="https://33live.ru/novosti/04-06-2026-ushel-iz-zhizni-vydayushhijsya-professor-vlgu-sergej-tankeev-vnesshij-vklad-v-mirovuyu-matematiku.html" target="_blank">Ушел из жизни выдающийся профессор ВлГУ Сергей Танкеев, внесший вклад в мировую математику</a> - Владимирская область скорбит по Сергею Геннадьевичу Танкееву – профессору ВлГУ, доктору физико-математических наук и ученому мирового уровня в области алгебраической геометрии. Он
[url=https://33live.ru/novosti/04-06-2026-ushel-iz-zhizni-vydayushhijsya-professor-vlgu-sergej-tankeev-vnesshij-vklad-v-mirovuyu-matematiku.html]Ушел из жизни выдающийся профессор ВлГУ Сергей Танкеев, внесший вклад в мировую математику[/url] - Владимирская область скорбит по Сергею Геннадьевичу Танкееву – профессору ВлГУ, доктору физико-математических наук и ученому мирового уровня в области алгебраической геометрии. Он