Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Муромский городской суд.

Муромским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении 16‑летнего жителя Выксы. Ему инкриминируют три эпизода мошенничества по ч. 2 ст. 159 УК РФ.По версии следствия, в феврале 2026 года подросток по сговору с неустановленными лицами выполнял роль курьера и забирал деньги у обманутых пожилых женщин.Злоумышленники представлялись подругами внучек, сообщали о мнимых ДТП и требовали оплату срочной платной медпомощи.Доверчивые пенсионерки отдавали сбережения. Обвиняемый приходил по адресам, получал деньги и передавал их кураторам.Общий ущерб составил 360 тыс. рублей. Сам подросток заработал около 25 тыс., уже возмещено 135 тыс., оставшееся будет решать суд.