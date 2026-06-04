24-летний управляющий магазином на улице Московской в Муроме торговал немаркированной продукцией. Оперативники УФСБ изъяли больше тысячи единиц запрещённого товара. Молодой житель города

24-летний управляющий магазином на улице Московской в Муроме торговал немаркированной продукцией. Оперативники УФСБ изъяли больше тысячи единиц запрещённого товара. Молодой житель города Павлово Нижегородской области работал в Муроме в магазине табачной продукции и курительных принадлежностей. По версии следствия, парень приобрёл для продажи крупную партию жидкостей для электронных систем доставки никотина. Проверка нагрянула прямо в торговую