Яровой сев в Собинском округе выполнен на 90% — 11,7 тыс. га из 12,8 тыс. га.

Журналисты владимирских СМИ 3 июня по приглашению регионального министерства сельского хозяйства посетили сельхозпредприятие «Бабаево» в Собинском округе.В муниципалитете яровой сев выполнен на 90% — засеяно 11,7 тыс. га из плановых 12,8 тыс. га.ООО «Бабаево» работает более 20 лет. Одно из основных направлений — молочное производство. На предприятии содержится свыше 900 голов КРС, которые дают более 20 т молока в сутки.Агроном Татьяна Харламова заявила, что посевная началась с двухнедельным запозданием из‑за погоды, но сроки соблюдены. Весенне-полевые работы почти завершены, идет активная заготовка кормов — в приоритете люцерна, также выращивают клевер и однолетние травы, и готовят почву под озимый сев.Начальник отдела растениеводства Минсельхоза региона Оксана Федорова сказала, что во Владимирской области в этом году засеют более 250 тыс. га, в том числе около 34 тыс. га озимых, а предприятия получат субсидии на агротехнологические работы, поддержку производства и компенсацию части затрат на энергоемкую технику.