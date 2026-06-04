Музыкальный фестиваль «Симфоническая экспедиция» откроется в день рождения Артёма Маркина, 6 июня. Именно он был главным вдохновителем и душой проекта. По замыслу маэстро великая классика в

Музыкальный фестиваль «Симфоническая экспедиция» откроется в день рождения Артёма Маркина, 6 июня. Именно он был главным вдохновителем и душой проекта. По замыслу маэстро великая классика в исполнении лучших музыкантов страны должна звучать не только в строгих академических залах, но и в естественных декорациях старинных усадеб, на лоне природы и у стен древних храмов. 6 июня