Владимирская область привлекла больше 25 млрд рублей инвестиций на ПМЭФ.

На ПМЭФ регион заключил несколько инвестиционных соглашений, направленных на развитие логистики, промышленности и инфраструктуры.ООО «Адмирал‑СВ» из логистической группы «Адмирал» инвестирует 3 млрд рублей в создание крупного логистического порта у станции Ундол в Собинском округе. До 2032 года планируется построить мультимодальный терминал с пропускной способностью до 450 тыс. 20‑футовых контейнеров в год и создать около 300 рабочих мест.Компания «Ай‑Пласт», один из лидеров рынка пластиковой тары, намерена до 2028 года возвести в Муромском округе современный комплекс по переработке полимерного сырья мощностью 30 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составит 3,6 млрд рублей, планируется около 200 новых рабочих мест.ООО «Станочные приводные механизмы» реализует во Владимире технопарк для станкостроительных предприятий и производителей запчастей с объемом инвестиций 6 млрд рублей и сроком реализации до 2028 года.АО «Ставровский завод автотракторного оборудования», управляющая компания индустриального парка «Ставровский», планирует расширение парка: площадка заполнена на 100%, инвестор готов вложить более 13 млрд рублей в крупный производственно‑складской комплекс к 2032 году.Привлечение инвестиций остается приоритетом правительства области: Агентство экономического развития сопровождает около 70 проектов по всем территориям региона, что обеспечивает рабочие места, налоговые поступления, ремонт и строительство дорог, жилья и социальных объектов и повышает уровень комфорта для жителей.