В рамках Петербургского международного экономического форума Владимирская область подписала несколько стратегически важных соглашений. Общий объём планируемых инвестиций по ним

В рамках Петербургского международного экономического форума Владимирская область подписала несколько стратегически важных соглашений. Общий объём планируемых инвестиций по ним составляет 25,8 млрд рублей. Губернатор Александр Авдеев и генеральный директор ООО «Адмирал-СВ» Юрий Саулиди заключили соглашение о создание в Собинском округе мультимодального терминально-логистического комплекса, примыкающего к железнодорожной станции Ундол ГЖД. Документ стал логичным продолжением планов по