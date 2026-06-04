Виновный приговорен к 12 годам.

Суд, опираясь на вердикт присяжных и доказательства следователей СК по Владимирской области, признал виновным жителя Орехово‑Зуевского района 1983 г.р. по п. «и» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).Следствие установило, что 14 августа 2010 года он приехал во Владимир и у реки Клязьмы распивал спиртное с рыбаками, после чего подошел к компании молодых людей, отмечавших день рождения, и начался конфликт.По версии следствия, обвиняемый ударил женщину, затем схватил шампур и один раз вонзил его в грудь имениннику. От повреждения сердца потерпевший скончался, а обвиняемый скрылся.Дело долго не раскрывалось. В 2025 году подозреваемого установили, его опознали друзья погибшего и рыбаки в ходе очных ставок.Хотя следствие опровергло заявленное алиби, мужчина вину не признал. Присяжные сочли, что смягчения он не заслуживает.Суд назначил наказание — 12 лет 1 месяц колонии строгого режима, штраф 15 тыс. руб. и год ограничения свободы. Также взыскан 1 млн руб. морального вреда в пользу матери погибшего.