Сообщение о возгорании в доме №8 на улице Василисина поступило сотрудникам МЧС сегодня утром, в 08.58. Густой чёрный дым валил из окна на 6 этаже. На место происшествия были направлены

Сообщение о возгорании в доме №8 на улице Василисина поступило сотрудникам МЧС сегодня утром, в 08.58. Густой чёрный дым валил из окна на 6 этаже. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона. В 09:21 возгорание локализовали, в 09:22 ликвидировали открытое горение. Площадь пожара составила 2 кв.м. В пресс-службе МЧС сообщили, что спасатели эвакуировали