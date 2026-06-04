Гигантское угощение весом более 6,5 кг испекли по заказу молодоженов, чтобы удивить гостей и попасть в книгу рекордов.

Необычный кулинарный рекорд установили рестораторы региона по инициативе брачующихся Ксении и Семена, пожелавших сделать свое торжество незабываемым.Масса готового блюда превысила шесть с половиной килограммов. Целостный хлебный корж без единого шва удалось получить благодаря использованию специальной конвейерной печи. Готовую основу щедро покрыли начинкой и тут же разделили между всеми приглашенными.Организаторы праздника утверждают, что аналогов такому масштабному варианту популярной итальянской закуски в России прежде не создавали. Весь процесс зафиксировали на камеру, а собранные материалы уже отправили для официального утверждения рекорда в книге достижений страны.