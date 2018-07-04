16-летняя блогерша Джейми Беннетт рассказала поклонникам о страшном происшествии, которое навсегда изменило ее жизнь. Девушка попала в аварию, которая унесла жизнь ее лучшей подруги.

16-летняя блогерша Джейми Беннетт рассказала поклонникамо страшном происшествии, которое навсегда изменило ее жизнь. Девушка попала в аварию, которая унесла жизнь ее лучшей подруги.Звезда опубликовала в Instagram шокирующую фотографией из больницы, на которой голова девушки перевязана, а ее тело покрыто ссадинами. Девушка рассказала, что если бы машина перевернулась еще один раз, то, вероятнее всего, она бы не выжила.По словам пострадавшей, автомобиль потерял управление совершенно внезапно. "Мы просто хотели проехать по улице, опустив окна, чтобы из машины вылетел жук. Все произошло за одно мгновение", – рассказала она.Более того, помимо Беннетт, в салоне автомобиля находились еще три человека, передает . "Мы все пели, и Брук высунула голову из окна навстречу ветру. В тот день у нее была самая широкая улыбка. Но через мгновение мы оказались в канаве", – вспомнила пострадавшая.Сообщается, что если бы машина перевернулась еще раз, то Джейми тоже могла погибнуть, вылетев через открытый люк. Двое других пассажиров, в свою очередь, получили травмы разной степени тяжести.Причины авариина данный момент неизвестны. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.Выжившая девушка не может поверить в то, что больше никогда не увидит свою подругу. "Это навсегда меня изменит. У Бога есть план. Он делает все с определенной целью. Брук, мой прекрасный ангел, покойся с миром", – написала пострадавшая в Сети.